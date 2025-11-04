Allenatore si accascia e muore in campo Ecco cosa è successo

Dramma nella Super Liga serba: Mladen Zizovic, allenatore del Radnicki 1923, è morto all'età di 44 anni dopo essersi improvvisamente accasciato in panchina durante la partita contro il Mladost Lucani, che la sua squadra stava conducendo per 2-0. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi con i primi tentativi di rianimazione in campo e il trasporto d'urgenza in ospedale, per il tecnico bosniaco non c'è stato nulla da fare. Il malore improvviso, avvenuto al 22' del secondo tempo ha portato alla temporanea sospensione della partita. La notizia del decesso, confermata poche ore più tardi, ha portato al rinvio definitivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Allenatore si accascia e muore in campo. Ecco cosa è successo

