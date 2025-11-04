Allenatore Genoa ore di riflessione per il nuovo tecnico dei rossoblù | ecco i nomi dei possibili sostituti di Vieira

Allenatore Genoa, riflessioni in corso per il club rossoblù: De Rossi e Vanoli tra le opzioni post-Vieira. Le ultimissime Dopo la separazione da Patrick Vieira e il successo in campionato contro il Sassuolo con Criscito e Murgita in panchina, il Genoa si prende ancora qualche ora di riflessione prima di sciogliere le riserve sul nuovo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allenatore Genoa, ore di riflessione per il nuovo tecnico dei rossoblù: ecco i nomi dei possibili sostituti di Vieira

Approfondisci con queste news

Nella giornata di oggi il Genoa vorrebbe decidere chi sarà il suo prossimo allenatore, il quale inizierebbe la sua avventura con l’allenamento pomeridiano di martedì. L’incontro con De Rossi è stato positivo e resta il favorito, Vanoli è ritenuto una certezza, piac - facebook.com Vai su Facebook

Salta la seconda panchina in #SerieA. Patrick #Vieira non è più l'allenatore del #Genoa. Squadra affidata ad interim a mister Roberto #Murgita coadiuvato da mister Domenico #Criscito. Ci saranno loro in panchina nella trasferta di lunedì contro il Sassuo - X Vai su X

Accelerazione Genoa: Daniele De Rossi a un passo dalla firma - Naturale che il Genoa, con aperta la pista in direzione Vanoli, sia attentissimo in questo momento alle evoluzioni a Firenze. Come scrive primocanale.it

SKY - Genoa, incontro tra Lopez e Vieira: attesa per la decisione sul futuro dell’allenatore - Dalla mattinata è in corso un incontro tra il nuovo direttore sportivo Diego Lopez e l’allenatore Patrick Vieira per valutare il futuro tecnico della squadra. Scrive napolimagazine.com

SKY - Genoa, Vieira dirigerà l’allenamento, ma il suo futuro resta incerto - Nella mattinata c’è stato un incontro tra il nuovo direttore sportivo Diego Lopez e l’allenatore Patrick Vieira per valutare il futuro tecnico della squadra. Scrive napolimagazine.com