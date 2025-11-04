Allenamento Inter procede nel verso giusto la rifinitura per il Kairat Thuram scalpita per il ritorno in campo

Inter News 24 Allenamento Inter: i nerazzurri si preparano al meglio per il match di Champions League in programma domani sera. L’ Inter è pronta ad affrontare il Kairat Almaty domani sera a San Siro nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo un’intensa sessione di allenamento, la squadra di Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, sta perfezionando i dettagli per arrivare all’appuntamento europeo nelle migliori condizioni possibili. La rifinitura pre-partita è fondamentale per consolidare la coesione tra i reparti, con particolare attenzione alla fase offensiva e alla solidità difensiva, elementi cruciali per superare l’avversario kazako. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, procede nel verso giusto la rifinitura per il Kairat. Thuram scalpita per il ritorno in campo

