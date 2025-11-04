Allenamento Inter la rifinitura dei nerazzurri alla vigilia del Kairat – FOTO e REPORT

Internews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Allenamento Inter, la rifinitura dei nerazzurri alla vigilia del Kairat Almaty – FOTO e REPORT della seduta ad Appiano Gentile. Allenamento ad Appiano Gentile per l’ Inter, che oggi ha svolto la rifinitura alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty. Queste le immagini pubblicate sui canali social ufficiali del club meneghino. Nerazzurri in campo? Powered by @qatarairways — Inter?? (@Inter) November 4, 2025 Su inter.it si legge: « Vigilia di Inter-Kairat Almaty, quarta giornata della Fase Campionato della UEFA Champions League 202526. L’Inter si presenta alla gara a punteggio pieno dopo le vittorie con Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise: nella giornata di martedì la squadra ha svolto una sessione mattutina d’allenamento al BPER Training Centre di Appiano Gentile ». 🔗 Leggi su Internews24.com

allenamento inter la rifinitura dei nerazzurri alla vigilia del kairat 8211 foto e report

© Internews24.com - Allenamento Inter, la rifinitura dei nerazzurri alla vigilia del Kairat – FOTO e REPORT

Contenuti che potrebbero interessarti

allenamento inter rifinitura nerazzurriInter Lazio, l’attaccante nerazzurro Thuram ci sarà per la sfida contro i biancocelesti? Le ultimissime verso il big match - Inter Lazio, Thuram verso il recupero: le ultime sull’attaccante nerazzurro in vista della super sfida. Lo riporta lazionews24.com

Inter, rifinitura in corso verso l'Union Saint-Gilloise: ancora assente Thuram - Allenamento di rifinitura in corso per l'Inter di Cristian Chivu dopo l'ottima vittoria contro la Roma all'Olimpico nell'ultima giornata. Scrive tuttomercatoweb.com

allenamento inter rifinitura nerazzurriAllenamento Inter, cosa risulta in vista della gara di Champions League in Belgio? Le ultime - Allenamento Inter: ultime prove prima della trasferta di Champions in Belgio Proseguono con intensità gli ultimi preparativi ad Appiano Gentile per l’Allenamento Inter, guidata da Cristian Chivu. Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Allenamento Inter Rifinitura Nerazzurri