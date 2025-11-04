Allenamento Inter la rifinitura dei nerazzurri alla vigilia del Kairat – FOTO e REPORT

Inter News 24 Allenamento Inter, la rifinitura dei nerazzurri alla vigilia del Kairat Almaty – FOTO e REPORT della seduta ad Appiano Gentile. Allenamento ad Appiano Gentile per l’ Inter, che oggi ha svolto la rifinitura alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty. Queste le immagini pubblicate sui canali social ufficiali del club meneghino. Nerazzurri in campo? Powered by @qatarairways — Inter?? (@Inter) November 4, 2025 Su inter.it si legge: « Vigilia di Inter-Kairat Almaty, quarta giornata della Fase Campionato della UEFA Champions League 202526. L’Inter si presenta alla gara a punteggio pieno dopo le vittorie con Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise: nella giornata di martedì la squadra ha svolto una sessione mattutina d’allenamento al BPER Training Centre di Appiano Gentile ». 🔗 Leggi su Internews24.com

