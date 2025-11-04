Le cose si mettono male in casa Napoli e le prime posizioni della classifica sono a rischio. Antonio Conte sta rimanendo con i panchinari e basta. Il rinnovo contrattuale che Antonio Conte ha portato a casa lo scorso anno dopo una stagione perfetta che gli è valsa lo scudetto è stato accolto con grande soddisfazione dal tecnico ex Nazionale che ha rimarcato come si senta davvero a casa nello splendido capoluogo campano. La situazione in cui l’allenatore si sta trovando, però, potrebbe portarlo a pensare che questa stagione non sarà facile come la scorsa dato che pare già partita in salita. Partendo dal principio, la squadra celeste si trova in una pessima situazione per quanto concerne il numero di infortunati benché conduca ancora stabilmente la classifica di Serie A al primo posto e con 22 punti in 10 partite. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Allarme Napoli, ancora infortuni: Conte in emergenza totale