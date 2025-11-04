Allarme estorsioni Prima Napoli poi Ravenna

Prima la provincia di Napoli, poi quella di Ravenna. Non parliamo di qualità della vita, ma di numero di estorsioni ogni 100mila abitanti. Il territorio campano ne conta 32,4, quello romagnolo 30,7. Medaglia di bronzo - anch’essa poco invidiabile - per la provincia di Ferrara, con 30,3. Nel Ravennate lo scorso anno le denunce per estorsione sono state 119. Questo il dato peggiore che emerge scorrendo il tradizionale rapporto sui reati de Il Sole 24 Ore. Nella classifica generale relativa al 2024 la provincia di Ravenna è ventiduesima, con 15.553 delitti denunciati (c’è dunque una più o meno vata parte di sommerso), 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

