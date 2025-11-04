Allarme droni sopra gli aeroporti di Bruxelles e Liegi | Traffico aereo sospeso per sicurezza Voli dirottati fuori dal Belgio

Momenti di tensione nella serata di oggi, lunedì 4 novembre, all’ aeroporto internazionale di Bruxelles-Zaventem. Poco dopo le 20, un drone è stato avvistato nello spazio aereo dello scalo, costringendo le autorità a sospendere temporaneamente tutte le operazioni di volo per motivi di sicurezza. «Poco prima delle 20 è stato segnalato un drone sopra il territorio dell’aeroporto», ha dichiarato Kurt Verwilligen, portavoce di Skeyes, l’ente responsabile del controllo del traffico aereo in Belgio. «Per motivi di sicurezza, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso». Anche lo scalo di Liegi è stato chiuso, sempre per la stessa ragione. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

++ Allarme droni all'aeroporto internazionale di Bruxelles, molti i voli già dirottati ++ #Mondo - facebook.com Vai su Facebook

Allarme droni a #Berlino: sospesi i voli al #Brandeburgo, traffico dirottato - ilmetropolitano.it/2025/11/01/all… #ilmetropolitano - X Vai su X

Droni sugli aeroporti di Bruxelles e Liegi e sulla base aerea di Kleine-Brogel, scali chiusi e voli dirottati - Lo spazio aereo dello scalo di Zaventem, il principale di Bruxelles, è stato riaperto dopo la sospensione di oltre novanta minuti decretata per l'avvistamento di droni. Secondo ilmessaggero.it

Allarme droni sopra gli aeroporti di Bruxelles e Liegi: «Traffico aereo sospeso per sicurezza». Voli dirottati fuori dal Belgio - Poco dopo le 20, un drone è stato avvistato nello spazio aereo dello scalo, costringendo le autorità a sospendere temporaneamente tutte le operazioni di volo per motivi di sicurezza ... Si legge su open.online

Drone sull’aeroporto di Bruxelles, sospeso il traffico aereo - Anche sabato scorso droni erano stati segnalati sullo scalo di Anversa e sulla base militare di Kleine- Da msn.com