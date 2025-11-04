Allarme droni sopra gli aeroporti di Bruxelles e Liegi | Traffico aereo sospeso per sicurezza Voli dirottati fuori dal Belgio

Open.online | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione nella serata di oggi, lunedì 4 novembre, all’ aeroporto internazionale di Bruxelles-Zaventem. Poco dopo le 20, un drone è stato avvistato nello spazio aereo dello scalo, costringendo le autorità a sospendere temporaneamente tutte le operazioni di volo per motivi di sicurezza. «Poco prima delle 20 è stato segnalato un drone sopra il territorio dell’aeroporto», ha dichiarato Kurt Verwilligen, portavoce di Skeyes, l’ente responsabile del controllo del traffico aereo in Belgio. «Per motivi di sicurezza, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso». Anche lo scalo di Liegi è stato chiuso, sempre per la stessa ragione. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

allarme droni sopra aeroportiDroni sugli aeroporti di Bruxelles e Liegi e sulla base aerea di Kleine-Brogel, scali chiusi e voli dirottati - Lo spazio aereo dello scalo di Zaventem, il principale di Bruxelles, è stato riaperto dopo la sospensione di oltre novanta minuti decretata per l'avvistamento di droni. Secondo ilmessaggero.it

Allarme droni sopra gli aeroporti di Bruxelles e Liegi: «Traffico aereo sospeso per sicurezza». Voli dirottati fuori dal Belgio - Poco dopo le 20, un drone è stato avvistato nello spazio aereo dello scalo, costringendo le autorità a sospendere temporaneamente tutte le operazioni di volo per motivi di sicurezza ... Si legge su open.online

allarme droni sopra aeroportiDrone sull’aeroporto di Bruxelles, sospeso il traffico aereo - Anche sabato scorso droni erano stati segnalati sullo scalo di Anversa e sulla base militare di Kleine- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Allarme Droni Sopra Aeroporti