Allarme droga 79 nuove sostanze psicoattive e ‘sballo’ regolare per 910mila giovani
(Adnkronos) – "Un giovane su 4 consuma sostanze, di questi 910mila 'si sballano' regolarmente. Sono 79 le nuove sostanze psicoattive identificate solo quest'anno". Numeri che fotografano "un'emergenza sanitaria silenziosa ma devastante". E' il focus della Società italiana patologie da dipendenza (Sipad) che dal 19 al 21 novembre terrà il X congresso nazionale a Roma. "Non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Livorno è seconda in Italia per denunce legate allo spaccio di droga, con 71 casi ogni 100.000 abitanti. È anche nella top 10 nazionale per criminalità complessiva. Eppure, nessun telegiornale ne parla. Nessuna crociata mediatica. Nessun allarme sulla “cultu - facebook.com Vai su Facebook
Allarme droga, 79 nuove sostanze psicoattive e 'sballo' regolare per 910mila giovani - "Un'emergenza sanitaria silenziosa ma devastante", avverte la Società italiana patologie da dipendenza ... Secondo adnkronos.com
Nitazeni, cos'è la nuova droga che spaventa il mondo (Italia compresa)? - La famiglia di oppioidi sintetici, più potenti del Fentanyl, sta causando un allarme globale per l'aumento di overdose fatali. Lo riporta skuola.net
Droga, allarme baby pusher e crack. In Italia consumi per 17 miliardi di euro - “Il grande business, la droga che vale di più dal punto di vista economico è sempre la cocaina - Scrive quotidiano.net