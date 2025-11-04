All' Archivio di Stato di Napoli la presentazione di Dieci Favole Antiche di Manlio Santanelli

Sabato 8 novembre alle ore 10.30, all'Archivio di Stato di Napoli, appuntamento con la presentazione di Dieci Favole Antiche. Alla maniera di G.B.Basile di Manlio Santanelli  (Kairos edizioni).In “Dieci Favole Antiche”, Manlio Santanelli, apprezzatissimo autore partenopeo, scrittore e drammaturgo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

