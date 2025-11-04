All’Antico Vinaio apre a Parigi | è il 50esimo locale nel mondo

FIRENZE – Il profumo della schiacciata toscana conquista anche la Francia. Con l’apertura a Parigi, a pochi passi da Notre-Dame, All’Antico Vinaio celebra il traguardo dei cinquanta locali nel mondo. Tommaso Mazzanti, che nel 1991 apriva una piccola bottega in via de’ Neri a Firenze, diventata oggi un marchio simbolo dello street food italiano. L’apertura nella capitale francese porta a cinque i paesi in cui il marchio è presente: Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi e ora Francia. Durante l’evento, Mazzanti ha ricordato il percorso fatto e il sostegno che lo ha accompagnato: “Chi c’è dietro Antico Vinaio? La mia famiglia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it