All’Almagià tre giorni di performance
’Specie di spazi – I’m not human at all’ è un progetto di tre giorni di gruppo nanou (Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci) che intreccia incontri, dj set e azioni performative. Il titolo è un omaggio al libro di Georges Perec ( Espèces d’espaces, 1974), che indaga il rapporto tra scrittura e luoghi, tra quotidiano e immaginazione. Il sottotitolo, “I’m not human at all”, è invece tratto da un brano degli Sleep Party People e rimanda alla costruzione di corpi “tra i corpi”, presenze sospese tra riconoscibile e alterità. Un formato innovativo che, per ogni giornata di apertura, propone momenti dalle temperature diverse: incontri pubblici accostati a momenti di ascolto con dj set, oltre alle azioni performative di gruppo nanou affidate alla danzatrice Carolina Amoretti, come parte degli studi per il ciclo Overlook Hotel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Cosa significa parlare oggi di dipendenze? È una domanda che attraversa il convegno “Kronos e Kairos”, tenuto a Rimini nei giorni scorsi. dove la #SabrinaMolinaro ha portato due contributi fondamentali. Nel primo “Diffusione e andamento dei consumi e dei - facebook.com Vai su Facebook
Sinnai, tre giorni di incontri, performance e percorsi tra museo e pineta - Dal 19 al 21 settembre 2025 il MuA – Museo e Archivio Civico di Sinnai ospita Elements – Festival di letterature e arti performative nella sua sezione Terra. Scrive unionesarda.it