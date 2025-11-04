All’Almagià tre giorni di performance

’Specie di spazi – I’m not human at all’ è un progetto di tre giorni di gruppo nanou (Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci) che intreccia incontri, dj set e azioni performative. Il titolo è un omaggio al libro di Georges Perec ( Espèces d’espaces, 1974), che indaga il rapporto tra scrittura e luoghi, tra quotidiano e immaginazione. Il sottotitolo, “I’m not human at all”, è invece tratto da un brano degli Sleep Party People e rimanda alla costruzione di corpi “tra i corpi”, presenze sospese tra riconoscibile e alterità. Un formato innovativo che, per ogni giornata di apertura, propone momenti dalle temperature diverse: incontri pubblici accostati a momenti di ascolto con dj set, oltre alle azioni performative di gruppo nanou affidate alla danzatrice Carolina Amoretti, come parte degli studi per il ciclo Overlook Hotel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

