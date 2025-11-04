Alla villa comunale nuova targa per il piazzale dedicato al capitano Chiaffredo Bergia
Una nuova targa nel piazzale dedicato al capitano dei carabinieri Chiaffredo Bergia, medaglia d'oro al valor militare, è stata apposta nella mattinata di martedì 4 novembre alla villa comunale di Chieti su iniziativa dell'Associazione nazionale carabinieri, sezione di Chieti."Alla presenza del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Distrutti i bagni in Villa comunale, furia Aliberti: “A Scafati abbiamo un problema di civiltà” - facebook.com Vai su Facebook
Acca Larenzia, torna la targa rimossa 'provocazione grave' - A una settimana dalla rimozione da parte del Campidoglio, e alla vigilia delle celebrazioni della strage, torna su un muro nei pressi della storica sede dell'Msi di via Acca Larenzia la targa dedicata ... Si legge su ansa.it
In consiglio comunale ancora bagarre sulla targa di Norma Cossetto: “Valutiamo di spostarla” - La targa di Norma Cossetto, la studentessa istriana uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Suran, torna a far discutere in consiglio comunale ... msn.com scrive