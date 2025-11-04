Alla Sala Baldini Sandro Russo accende la stagione di Sincronìa
Un grande ritorno inaugura la nuova stagione concertistica di Sincronìa: sabato 8 novembre alle 20:30, il pianista Sandro Russo apre il cartellone 2025-2026 nella storica Sala Baldini, nel cuore di Roma. Un appuntamento che intreccia eccellenza e formazione, confermando la rotta della Fondazione verso il futuro della musica. Una stagione che riparte da Roma Con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
EVENTI Alla Sala Baldini di Roma il pianista siciliano apre un nuovo anno di musica e formazione promosso dalla Fondazione Sincronìa – Musica Arte Bellezza, impegnata nella valorizzazione dei giovani talenti e nella diffusione della cultura musicale di ecc - facebook.com Vai su Facebook
Sandro Russo inaugura la Stagione Concertistica Sincronìa 2025-2026 - La Fondazione Sincronìa – Musica Arte Bellezza, punto di riferimento nel panorama musicale italiano e internazionale per la valorizzazione dei giovani talenti, inaugura la sua Stagione Concertistica 2 ... Secondo comunicati-stampa.net
