Alla Sala Baldini Sandro Russo accende la stagione di Sincronìa

Sbircialanotizia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande ritorno inaugura la nuova stagione concertistica di Sincronìa: sabato 8 novembre alle 20:30, il pianista Sandro Russo apre il cartellone 2025-2026 nella storica Sala Baldini, nel cuore di Roma. Un appuntamento che intreccia eccellenza e formazione, confermando la rotta della Fondazione verso il futuro della musica. Una stagione che riparte da Roma Con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

alla sala baldini sandro russo accende la stagione di sincron236a

© Sbircialanotizia.it - Alla Sala Baldini, Sandro Russo accende la stagione di Sincronìa

Scopri altri approfondimenti

Sandro Russo inaugura la Stagione Concertistica Sincronìa 2025-2026 - La Fondazione Sincronìa – Musica Arte Bellezza, punto di riferimento nel panorama musicale italiano e internazionale per la valorizzazione dei giovani talenti, inaugura la sua Stagione Concertistica 2 ... Secondo comunicati-stampa.net

Comune di Arezzo annulla docufilm russo: revocata sala - Il docufilm ‘Maidan la strada verso la guerra – Il documentario sul colpo di Stato in Ucraina’ non sarà proiettato nella sala rosa del Comune di Arezzo il 18 gennaio. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sala Baldini Sandro Russo