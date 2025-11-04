Alla Muzi Betti di Città di Castello arrivano pony e cavalli per una terapia innovativa

Alla Muzi Betti di Città di Castello arrivano cavalli e pony per una terapia innovativa. Si tratta del nuovo progetto "Un cavallo sotto l'albero" promosso dalla Fise Umbria e dedicato a disabili adulti e anziani ospiti della residenza tifernate. Questo percorso di avvicinamento agli animali ha.

