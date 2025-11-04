alla mondadori la presentazione della rivista filosofica logos

NOLA – Domani 5 novembre 2025, con inizio alle ore 18.00, nella sede della Libreria Mondadori, avrà luogo la presentazione della Rivista Filosofica “LOGOS”: Filosofia e Religione in Pietro Martinetti di Mario Manzi, giovane filosofo nolano. Introdurrà i lavori la giornalista Autilia Napolitano. All’incontro saranno presenti l’autore ed il Prof. Alfonso Lanzieri docente di Logica presso la Facoltà Teologica di Napoli (sezione san Luigi), e Direttore presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “G. Duns Scoto” di Nola. Nel suo lavoro il giovane nolano accoglie una sfida attualissima e nel contempo millenaria: il rapporto tra Fede e Ragione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

