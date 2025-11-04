Alla guida senza patente né assicurazione ma con 21 grammi di marijuana | denunciato

MONTERONI DI LECCE – Un 21enne è stato denunciato dalla polizia locale di Monteroni di Lecce per detenzione e spaccio di stupefacenti nell’ambito di un’attività di controllo del territorio integrata con l’Arma dei carabinieri.Al giovane, che al momento del controllo da parte degli agenti aveva 21. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

