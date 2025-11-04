Alla Dozza un detenuto ha aggredito un agente di polizia

Ennesima aggressione ai danni del personale di polizia penitenziaria all’interno del carcere della Dozza. Nella giornata di lunedì 3 novembre un detenuto ha lanciato un piatto di cibo in faccia ad un poliziotto. A riferirlo è il sindacato Fp Cgil, che racconta anche di altre aggressioni avvenute. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Alla Dozza di Bologna due agenti della Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto con una lametta.. - facebook.com Vai su Facebook

$Carceri. Sovraffollamento Casa circondariale Dozza $Bologna, la @RegioneER ha scritto a Ministero per chiedere sospensione nuovi arrivi e adeguamento spazi. “Urgente intervenire per garantire condizioni di detenzione dignitose a detenuti” La $notizia - X Vai su X

Dozza, detenuto aggredisce con le forbici tre poliziotti della penitenziaria - Bologna, 17 febbraio 2017 – Prima ha fatto una telefonata, poi ha aggredito con un paio di forbici due agenti e un ispettore della penitenziaria. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Dozza, ancora aggressioni agli agenti. Cgil: “I soggetti più pericolosi vanno allontanati” - L’episodio avvenuto al reparto Infermeria del carcere bolognese. Si legge su msn.com

Violenta aggressione in carcere, detenuto colpisce un agente a testate e gli rompe il naso - L'aggressione sarebbe scaturita presumibilmente per motivi legati a una telefonata. Segnala quicosenza.it