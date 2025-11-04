Alla Dozza un detenuto ha aggredito un agente di polizia

Bolognatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesima aggressione ai danni del personale di polizia penitenziaria all’interno del carcere della Dozza. Nella giornata di lunedì 3 novembre un detenuto ha lanciato un piatto di cibo in faccia ad un poliziotto. A riferirlo è il sindacato Fp Cgil, che racconta anche di altre aggressioni avvenute. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

