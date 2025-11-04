Alla coppia Baroni-Aiolfi la tappa dell’International Pairs

Il primo fine settimana agonistico di novembre al Golf Terre di Canossa ha preso il via, sabato 1, con la tappa del circuito International Pairs. La gara, andata in scena con formula a coppie, ha visto al via oltre 90 giocatori impegnati su un percorso in ottime condizioni. Maurizio Baroni e Arnaldo Aiolfi hanno vinto con 76 colpi. In prima categoria Rossana Reverberi e Guido Nicoli (42) hanno preceduto di una sola lunghezza Celso Bedogni e Max Fornaciari (41). Miglior coppia mista Daniela Battaglia e Paolo Pizzetti (40). Il giorno seguente i giocatori hanno sfidato il meteo prendendo parte alla tappa del World Amateur Golf Challenge, circuito a punti che incoronerà quanti vestiranno i colori Azzurri nel campionato del mondo amateur. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

