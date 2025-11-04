Alla Cascina Cuccagna di Milano è il momento del Rito del jazz

Milano, 4 novembre 2025 – Dal 4 al 25 novembre "Il rito del jazz" anima Cascina Cuccagna a Milano. La rassegna organizzata dall ’associazione culturale Musicamorfosi entra nel vivo della quarta stagione con quattro appuntamenti sul palco del Cuccagna Jazz Club. I concerti, realizzati con il contributo di Nuovo Imaie e con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano, sono una vetrina importante per i giovani talenti della nuova scena jazzistica nazionale, ma ci sono anche big italiani e musicisti di fama internazionale. La formula è quella collaudata del doppio set, primo concerto alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

