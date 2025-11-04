All the saints a Sant' Ercolano gran finale con la prima assoluta di Gianluca Cascioli

Venerdì 7 novembre ultimo appuntamento di “All the saints”, rassegna musicale dedicata ai santi patroni di Perugia.Sarà Sant'Ercolano ad ospitare l'evento conclusivo: alle ore 21.00 l'orchestra da camera di Perugia, diretta dal violoncellista Enrico Bronzi, eseguirà due sinfonie di Hydn, la n.26. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

