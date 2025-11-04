All the saints a Sant' Ercolano gran finale con la prima assoluta di Gianluca Cascioli
Venerdì 7 novembre ultimo appuntamento di “All the saints”, rassegna musicale dedicata ai santi patroni di Perugia.Sarà Sant'Ercolano ad ospitare l'evento conclusivo: alle ore 21.00 l'orchestra da camera di Perugia, diretta dal violoncellista Enrico Bronzi, eseguirà due sinfonie di Hydn, la n.26. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondisci con queste news
VENERDÌ 7 NOVEMBRE UN CONCERTO IN COLLABORAZIONE CON IL Comune di Perugia E L' Orchestra da Camera di Perugia: ALL THE SAINTS, DEDICATO A SANT'ERCOLANO, PRESSO LA CHIESA DI SANT'ERCOLANO, NEL GIORNO DI CELEBRA Vai su Facebook
A Perugia la celebrazione in onore di sant'Ercolano - "Nella memoria viva di Sant'Ercolano, ci impegniamo a crescere nel senso della comunità come stile di vita, così da assicurare anche il diffondersi di una cultura della solidarietà": lo ha detto ... Lo riporta ansa.it
Oggi si ricorda sant’Ercolano di Brescia - Cosa è possibile affermare con certezza sulla vita di sant’Ercolano, vescovo di Brescia e patrono di Maderno? Come scrive giornaledibrescia.it