Una storica gioielleria e oreficeria ad Empoli, che, grazie alla credibilità che ha saputo ricalcarsi in tanti anni di attività, è divenuta imprescindibile punto di riferimento per tutto un territorio: stiamo parlando di Alino Mancini che, con i suoi 50 anni di esperienza, dispone di una straordinaria collezione di gioielli, orologi, fedi nuziali ed accessori di marca. Un indirizzo sicuro, insomma, per tutti coloro che sono alla ricerca di un oggetto prezioso o di un pensiero elegante. Disponibilità, propensione all’ascolto del cliente e tanta competenza, sono gli ingredienti di un successo duraturo nel tempo e che ha permesso a questa storica attività empolese di rappresentare, come detto, una delle eccellenze del territorio: «La passione dei nostri nonni è stata tramandata in famiglia – fanno sapere dalla gioielleria Mancini - e ora assieme a loro e a nostra madre continuiamo questa attività, unendo tradizione e nuove idee». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alino Mancini: un successo che dura da 50 anni