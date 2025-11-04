Alexander-Arnold fa un omaggio da brividi a Diogo Jota | in mano ha una lettera e un oggetto significativo

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexander Arnold si presenta ad Anfield in occasione di Liverpool-Real Madrid di Champions con una lettera scritta di proprio pugno e un joystick di colore rosso. Un omaggio per Diogo Jota, suo grande amico ed ex compagno di squadra ai Reds. 🔗 Leggi su Fanpage.it

