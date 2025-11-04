Alessia Fabiani svela l'identità del suo compagno | Ho voluto tenerlo segreto negli anni ne sono innamorata

Con un post pubblicato su Instagram, Alessia Fabiani ha finalmente svelato l'identità dell'uomo che le sta accanto da diversi anni. Si chiama Dario Berrettini e lavora come maestro nazionale di tennis. La dedica social: "Ne sono innamorata, merita che io lo urli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessia Fabiani svela l'identità del suo compagno: "Ho voluto tenerlo segreto negli anni, ne sono innamorata" - Con un post pubblicato su Instagram, Alessia Fabiani ha finalmente svelato l'identità dell'uomo che le sta accanto da diversi anni

