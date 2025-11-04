Como – Alessia Gianatti è tornata a casa: “Dopo una serata difficile, è finalmente al sicuro con noi”. Il post della famiglia mette fine a tre lunghe giornate di ansia. La ragazza, 18 anni, era sparita nella notte di Halloween dopo la festa alla discoteca Play Club di viale Monte Grappa, a Milano. Nessuna notizia dalla mattina di sabato 1 novembre. Allarme rientrato nella notte tra il 3 e il 4 novembre. A lanciare l’appello via social era stato il padre Giuliano Gianatti: temeva per l’incolumità e la salute della figlia (che non aveva neppure con sé i medicinali che le servono). "Alessia è alta circa 1,70 metri e al momento della scomparsa indossava l’abbigliamento come quello visibile nella foto diffusa online: camicia scura e pantaloni neri”, ecco il primo messaggio del padre inviato in Rete: “Ha inoltre un Pokemon tatuato su una caviglia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Alessia, 18 anni, è tornata a casa: "Dopo una serata difficile è al sicuro. La forza dei social si è dimostrata decisiva"