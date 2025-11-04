Alessandro Antonello un bergamasco alla direzione del Marsiglia | Contro l’Atalanta una sfida speciale

Marsiglia. C’è un bergamasco nell’Olympique Marsiglia. Più precisamente, c’è un bergamasco che dirige una delle società più importanti di Francia. Alessandro Antonello, 59 anni, in estate ha intrapreso la sua prima avventura in una società sportiva estera, dopo quasi un decennio all’Inter ricoprendo ruoli chiave nella dirigenza nerazzurra, fino alla chiusura del capitolo più importante della sua vita professionale lo scorso febbraio. Nato a Tradate, in provincia di Varese, si è trasferito a Bergamo a 7 anni con la famiglia: “Ci sono cresciuto personalmente e sportivamente: è la mia città”, ricorda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Alessandro Antonello, un bergamasco alla direzione del Marsiglia: “Contro l’Atalanta una sfida speciale”

