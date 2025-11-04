Alessandro Antonello un bergamasco alla direzione del Marsiglia | Contro l’Atalanta una sfida speciale

Bergamonews.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marsiglia. C’è un bergamasco nell’Olympique Marsiglia. Più precisamente, c’è un bergamasco che dirige una delle società più importanti di Francia. Alessandro Antonello, 59 anni, in estate ha intrapreso la sua prima avventura in una società sportiva estera, dopo quasi un decennio all’Inter ricoprendo ruoli chiave nella dirigenza nerazzurra, fino alla chiusura del capitolo più importante della sua vita professionale lo scorso febbraio. Nato a Tradate, in provincia di Varese, si è trasferito a Bergamo a 7 anni con la famiglia: “Ci sono cresciuto personalmente e sportivamente: è la mia città”, ricorda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

alessandro antonello un bergamasco alla direzione del marsiglia contro l8217atalanta una sfida speciale

© Bergamonews.it - Alessandro Antonello, un bergamasco alla direzione del Marsiglia: “Contro l’Atalanta una sfida speciale”

Argomenti simili trattati di recente

Il bergamasco Alessandro Antonello lascia l’Inter: sarà il nuovo amministratore delegato della Roma - Il bergamasco Alessandro Antonello lascia l’Inter e sarà il nuovo Chief Executive Officer della Roma. Riporta bergamonews.it

Roma, il bergamasco Alessandro Antonello sarà il nuovo amministratore delegato - Il 59enne nativo della provincia di Varese, ma da anni residente a Bergamo (dove ha casa e famiglia) lascia l’Inter ... bergamonews.it scrive

Roma, Alessandro Antonello lascia l’Inter: è il nuovo ceo giallorosso - Dopo dieci anni in nerazzurro dove era arrivato nel 2015 nel ruolo di cfo, il dirigente lombardo andrà a ricoprire la posizione lasciata vacante dall’addio di Lina Souloukou. Lo riporta lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Antonello Bergamasco Direzione