Alessandra De Pascalis in scena al Teatro Boni di Acquapendente con Mi vedo co uno
Domenica 9 novembre prosegue la stagione del Teatro Boni di Acquapendente con lo spettacolo “Mi vedo con uno”, con Alessandra De Pascalis, Giovanni Zappalorto e Francesco Lappano. La commedia è una divertente illustrazione delle difficoltà di relazione. L'attrice Alessandra De Pascalis interpreta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Voleva solo Vivere. Senza la paura di essere Donna. _Angelo De Pascalis #pamelagenini #noallaviolenzasulledonne #femminicidio @fanpiùattivi Vai su Facebook
Al Teatro Boni debutta “Mi vedo co uno” con Alessandra De Pascalis - "Mi vedo co uno", al Teatro Boni una commedia sulle difficoltà di relazione. Come scrive newtuscia.it
Torna in scena al Teatro de' Servi Alessandra De Pascalis - Vincitore del Roma Comic Off 2019, sold out in tutte le repliche di Roma e provincia, torna, a grande richiesta dal 16 al 19 maggio, al Teatro De' Servi di Roma lo spettacolo “Mi vedo co uno” con ... Si legge su rainews.it