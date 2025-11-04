Quando si parla di pizza a Marina di Massa, è impossibile non pensare ad Ale’s Pizza. Croccante, fragrante, leggera e appetitosa, adatta sia per chi predilige i gusti classici ma anche per chi ha voglia di provare qualche ingrediente e combinazione inedita. Da 21 anni questo marchio rappresenta un punto di riferimento per chi cerca autenticità, ricerca e un pizzico di creatività. Due locali, distanti appena cento metri, raccontano la storia di un’evoluzione continua e di un’esperienza che si sente già al primo morso: il primo, aperto nel 2004, conserva l’anima classica della pizza tonda servita al piatto o da asporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ale’s Pizza a Marina di Massa, i sapori tradizionali incontrano la ricerca