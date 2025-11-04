Alcol e droga durante il weekend di Halloween | un arresto due denunce e 200 persone identificate

Ravenna, 4 novembre 2025 – Oltre 200 persone identificate, diverse decine di veicoli controllati, un arresto per ‘evasione’, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Inoltre controlli amministrativi a numerosi esercizio pubblici di Ravenna e del litorale. E ’ solo una parte del bilancio dei controlli straordinari messi in campo dalla Polizia di Stato tra la sera di Halloween e la festività Ognissanti, con il contributo della Polizia Stradale, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale. Attività il cui obiettivo era quello di garantire che gli eventi e le iniziative legate al periodo festivo potessero svolgersi in u n clima di sicurezza e serenità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alcol e droga durante il weekend di Halloween: un arresto, due denunce e 200 persone identificate

