Albinoleffe Inter U23 decide la doppietta di Topalovic | i nerazzurri volano al quarto posto
Inter News 24 Albinoleffe Inter U23, il risultato della dodicesima giornata di Serie C che ha visto la vittoria dei nerazzurri. Tutti i dettagli. L’ Inter U23 ha conquistato una vittoria fondamentale contro l’ AlbinoLeffe nella sfida di Serie C, vinta 1-3 sul campo di Zanica. La squadra di Stefano Vecchi non ha certamente brillato per gioco spettacolare, ma ha portato a casa tre punti pesanti. La partita si è sbloccata al 20? con il gol di Cocchi, che ha segnato il vantaggio per i nerazzurri. Tuttavia, nei primi minuti, i padroni di casa hanno messo in difficoltà l’Inter con due occasioni pericolose: prima De Paoli ha colpito la traversa con un tiro dalla distanza, poi Sali ha sfiorato il gol in un’altra occasione. 🔗 Leggi su Internews24.com
