Alberto Tomba protagonista della campagna Autunno Inverno 2025 di Napapijri

L’ex campione azzurro è stato scelto dal brand. La leggenda dello sci alpino Alberto Tomba sarà il volto della nuova campagna AutunnoInverno 2025 di Napapijri. In questa stagione, il brand intraprende un viaggio creativo che ne ripercorre le origini e ne proietta la visione nel futuro: dalle cime innevate di Courmayeur, dove Napapijri è nato nel 1987, passando per le strade sofisticate di Milano, fino alle piste leggendarie di Cortina, sede delle prossime Olimpiadi Invernali. Con il suo carisma e la sua ironia, Tomba accompagnerà il marchio e il pubblico in un racconto che intreccia stile, performance e italianità. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Alberto Tomba protagonista della campagna Autunno/Inverno 2025 di Napapijri

News recenti che potrebbero piacerti

È uscita l’autobiografia di Alberto Tomba “Lo slalom più lungo - Le sfide, il sogno olimpico, la mia vita” (Sperling & Kupfer, €19,90) La Bomba emiliana torna a raccontarsi, e stavolta non serve il cronometro: bastano le parole. Dentro c’è tutto: la gioia, il rischio, l - facebook.com Vai su Facebook

Secondo giorno de #ilfestivaldellosport di Trento, anche oggi una sfilata di campioni, da Alberto Tomba a Nadia Battocletti, da Jury Chechi a Cristian Zorzi e a tanti altri. 9-12 ottobre 2025 #AdrenalinaPura Rimani aggiornato su https://ufficiostampa.provinc - X Vai su X

Alberto Tomba protagonista della campagna Autunno/Inverno 2025 di Napapijri - La leggenda dello sci alpino Alberto Tomba sarà il volto della nuova campagna Autunno/Inverno 2025 di Napapijri. Segnala 361magazine.com

Incontri ad alta quota: Napapijri e Alberto Tomba insieme per l’A/I 2025 - Quello tra Napapijri e Alberto Tomba è un incontro definito “da una simmetria poetica”, spiega il brand. Da pambianconews.com

Le strade di Alberto Tomba e Napapijri erano destinate a incrociarsi - Per la stagione Autunno/Inverno 2025, Napapijri e Alberto Tomba raccontano una storia che attraversa luoghi, epoche e immaginari. Secondo collater.al