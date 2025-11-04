Alberto Firenze guiderà l' Asp arriva l' ok in commissione all' Ars | si riapre la partita delle nomine
Dopo settimane di incertezze, arriva il via libera della prima commissione Ars Affari istituzionali alla nomina di Alberto Firenze alla guida dell'Asp di Palermo. Lo ha reso noto il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, componente della stessa commissione. "Un altro importante. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
