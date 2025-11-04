Alberto Belli Paci il figlio di Liliana Segre entra in Forza Italia | In famiglia abbiamo posizioni diverse
Un passo un po’ più a destra. Alberto Belli Paci, primogenito della senatrice a vita Liliana Segre, entra in Forza Italia dopo anni in cui ha collaborato con Azione, il partito di Carlo Calenda che aveva contribuito a fondare. Tanto da scatenare anche qualche polemica tutta interna ai centristi. “Sono un liberale e dopo l’esperienza del Terzo polo, che ho contribuito a fondare, ho deciso di sposare il progetto di Forza Italia”, ha annunciato in un’intervista al Corriere della Sera. Alla domanda circa una sua presenza in Parlamento nella prossima legislatura, risponde che “è tutto molto prematuro” ma si dice a disposizione di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
