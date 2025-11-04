Alba Parietti il ricordo dell’incidente in auto con Giuseppe Lanza di Scalea | Sono una sopravvissuta

Ventun anni dopo, Alba Parietti torna a parlare dell’incidente stradale che ha segnato la sua vita. In un post condiviso su Instagram, ricorda il giorno del 2004 in cui, mentre viaggiava in auto con l’allora compagno Giuseppe Lanza di Scalea, si è ritrovata coinvolta in uno scontro che poteva avere conseguenze irreversibili. Alba Parietti, il ricordo dell’incidente in auto. Non è la prima volta che Alba Parietti racconta quell’episodio, ma stavolta il ricordo non ha il tono della cronaca. Nell’anniversario dei ventun anni da quella notte, la conduttrice ha scritto un lungo post in cui ripercorre le sensazioni vissute accanto al suo compagno di allora, mentre stavano percorrendo l’autostrada in direzione Roma e, all’altezza di Modena, sono rimasti coinvolti in un incidente improvviso e devastante. 🔗 Leggi su Dilei.it

