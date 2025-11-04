Alatri ottiene il finanziamento regionale per la 3ª edizione di Teatro tra storia e spiritualità

Il Comune di Alatri è lieto di annunciare che anche per il 2026 la Regione Lazio ha riconosciuto il valore culturale del progetto “Teatro tra storia e spiritualità”, finanziandone la 3ª edizione.Un risultato importante frutto di un grande lavoro di squadra, portato avanti con determinazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it