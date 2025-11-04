Alatri 2ª Sagra della Pizza d’Cucozza
E' tutto pronto per la 2^ edizione della Sagra della Pizza d' Cucozza. Appuntamento il 7 - 8 - 9 Novembre presso il Centro Don Bosco a Collelavena (Alatri). L'evento è organizzato al coperto e vi aspettano tre serate allietate da ottima musica e piatti a base di Cucozza preparati ad hoc dal. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
