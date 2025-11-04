Alassio inaugura il primo palo pubblico per pole dance la protesta delle donne

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’associazione di persone che hanno subito violenza insorge: “E’ l’emblema dell’emancipazione femminile?”. Il sindaco Melgrati: “Non è mica per lap dance”. L’assessore regionale Marco Scajola all’inaugurazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

