Alaïa | la scultura del corpo e l’eternità dello stile

Life&People.it Esistono designer che non hanno semplicemente vestito il corpo, ma lo hanno scolpito. Tra questi, Azzedine Alaïa occupa un posto unico. La sua visione moda ha ridefinito il concetto stesso di femminilità: non un’idea imposta, ma una forma di libertà strutturata, una sintesi perfetta tra precisione e sensualità. Dalla fondazione del suo atelier parigino fino alla nascita della fondazione Alaïa, il suo lavoro ha attraversato epoche, correnti e mutamenti culturali senza mai perdere la coerenza originaria: quella di chi crede che la moda sia linguaggio di verità, non di apparenza. Dalle origini tunisine alla Parigi rivoluzionaria. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it