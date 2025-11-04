Al Vomero manca l’acqua | fino a quando e perché

Da lunedì 3 novembre il quartiere Vomero e la zona di San Martino stanno affrontando disagi idrici dovuti a un intervento straordinario sulla rete. ABC Napoli: “Problemi imprevisti, tecnici già al lavoro per il ripristino”. Da lunedì 3 novembre, parte del quartiere Vomero e l’area di San Martino stanno facendo i conti con mancanze d’acqua . 🔗 Leggi su 2anews.it

