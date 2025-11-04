Al via l' iter per l' interruzione di gravidanza farmacologica all' ospedale di Caserta

"Nell’Azienda Ospedaliera di Caserta l’ambulatorio di Ginecologia Sociale e il servizio di IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) sono regolarmente attivi". Lo si apprende in una nota dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.Sul caso era intervenuta la candidata di Avs. 🔗 Leggi su Casertanews.it

