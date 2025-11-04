Al via la Coppa del Mondo 2025 2026 con il fioretto a Palma de Maiorca e la sciabola ad Algeri

24 azzurri in pedana nel weekend da giovedì 6 a domenica 9 novembre.. Riparte il grande spettacolo della Coppa del Mondo di scherma. Nel weekend lungo, che va da giovedì 6 a domenica 9 novembre, ben 48 atleti azzurri saranno impegnati nelle prime due tappe della stagione 20252026: appuntamenti, per il debutto del circuito iridato, con il fioretto a Palma de Maiorca e la sciabola ad Algeri. In entrambe le sedi sono in programma gare individuali e poi a squadre, sia maschili che femminili, per un esordio molto atteso in cui l’Italia vuole come sempre recitare un ruolo da protagonista. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it