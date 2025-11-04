Al via la Coppa del Mondo 2025 2026 con il fioretto a Palma de Maiorca e la sciabola ad Algeri
24 azzurri in pedana nel weekend da giovedì 6 a domenica 9 novembre.. Riparte il grande spettacolo della Coppa del Mondo di scherma. Nel weekend lungo, che va da giovedì 6 a domenica 9 novembre, ben 48 atleti azzurri saranno impegnati nelle prime due tappe della stagione 20252026: appuntamenti, per il debutto del circuito iridato, con il fioretto a Palma de Maiorca e la sciabola ad Algeri. In entrambe le sedi sono in programma gare individuali e poi a squadre, sia maschili che femminili, per un esordio molto atteso in cui l’Italia vuole come sempre recitare un ruolo da protagonista. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
News recenti che potrebbero piacerti
Istanbul – Coppa del Mondo U20 @_checco.r (sez. Giovanile FFOO) chiude tra i Top 32, mentre @tris.tang_702 e @danisfg22 si fermano ai tabelloni preliminari. Prossimo step Coppa del Mondo U20 di Samorin! #Livorno #fencing #scherm - facebook.com Vai su Facebook
Coppa del Mondo di scherma 2025/2026: si riparte con fioretto a Palma de Maiorca e sciabola ad Algeri, 48 azzurri in pedana - Coppa del Mondo di scherma 2025/2026: si riparte con fioretto a Palma de Maiorca e sciabola ad Algeri, 48 azzurri in pedana ... Riporta sportface.it
Al via la Coppa del Mondo di Sci Alpino. Dove guardarla in Tv - Riparte la Coppa del Mondo di Sci Alpino, con la prima tappa dal ghiacciaio austriaco di Rettenbach: sabato 25 e domenica 26 ottobre è in programma la prima gara lo Slalom Gigante di Sölden. Si legge su engage.it
Coppa d'Inghilterra in tv-streaming in Italia grazie a Dazn-Warner Bros Discovery - Dove e quando si potranno vedere le partite - Grazie al nuovo accordo tra i due player, i match della competizione ... Come scrive affaritaliani.it