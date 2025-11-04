Al via il bando della Regione per i genitori che assistono figli con malattie rare e disabilità

Al via un bando della Regione Abruzzo che mette a disposizione un contributo economico per il genitore familiare che assiste il minore affetto da malattie rare e in condizione di disabilità. Il finanziamento segue le misure dello stesso tipo per i caregiver familiari.  A comunicare la nuova. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

