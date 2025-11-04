Al via il bando della Regione per i genitori che assistono figli con malattie rare e disabilità
Al via un bando della Regione Abruzzo che mette a disposizione un contributo economico per il genitore familiare che assiste il minore affetto da malattie rare e in condizione di disabilità. Il finanziamento segue le misure dello stesso tipo per i caregiver familiari. A comunicare la nuova. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondisci con queste news
Bando di Regione Lombardia “DOTE SCUOLA – componente BUONO SCUOLA 2025/2026” Finalizzato a sostenere le spese di iscrizione e frequenza delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo e di secondo grado) per gli studenti fino - facebook.com Vai su Facebook
Proroga del bando della Regione Piemonte per "Interventi per aumentare la resilienza dei territori fluviali al cambiamento climatico", finanziato dal Programma regionale FESR 21-27, è stato prorogato fino alle ore 12:00 del 21 ottobre 2025 https://bandi.regi - X Vai su X
Regione: al via il bando nidi gratis plus con un investimento di 60 mln di euro - Da oggi, 27 Ottobre sino al prossimo 20 Novembre 2025, i genitori lombardi possono accedere al bando di Regione ... Si legge su msn.com
Nidi Gratis Plus, aperto il bando per le famiglie lombarde: contributi fino a 100 euro e rette azzerate - Al via il bando per accedere al contributo regionale destinato alle famiglie con bambini iscritti ai nidi: 60 milioni stanziati da Regione Lombardia per il triennio 2025- Secondo varesenews.it
Buono Scuola Regione Lombardia: via alle domande. Chi può fare richiesta e come si fa - Milano, 4 novembre – Ultima tranche di contributi nell’ambio del piano <a href="https://www. Riporta msn.com