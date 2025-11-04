Roma, 4 novembre 2025 – Una tesi può fare la differenza. È questo lo spirito del premio di laurea “ 10 tesi per la sostenibilità”, promosso da Fondazione Symbola, Luiss Guido Carli, Unioncamere e Deloitte Climate & Sustainability, con il patrocinio della Crui e del Ministero dell’Università e della Ricerca. Giunto alla sua seconda edizione, l’iniziativa punta a valorizzare i migliori lavori di ricerca universitari capaci di raccontare – e progettare – un futuro più sostenibile. Ecco come partecipare. Come funziona il premio. Il concorso nasce dalla convinzione che la transizione ecologica sia un processo sistemico, capace di unire scienze e umanesimo, tecnologia e creatività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Al via il bando che premia le tesi di laurea sulla sostenibilità: come partecipare