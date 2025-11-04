Al via i primi cantieri del Brt a Japigia | divieti in via Caldarola e nelle zone vicine

I cantieri del Brt, il nuovo sistema di bus rapidi a Bari, arrivano anche nel quartiere Japigia. Il Comune ha infatti firmato l'ordinanza per regolamentazione temporanea della circolazione stradale su via Caldarola, dove saranno realizzati i tracciati delle linee verde e rossa.Il provvedimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

