Al via i lavori per la zona 30 del centro storico si parte da viale Mazzini

Prende il via giovedì la realizzazione della “zona 30” di viale Mazzini, che collegherà piazza Dante con piazza Buozzi, nonché per la perimetrazione dell’intero centro storico di Latina, destinato anch’esso a diventare area con limitazione della velocità a 30 chilometri orari.“La perimetrazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nuova fase dei lavori PNRR in via Pistoiese, zona Viaccia, dal 4 novembre. Questo intervento è relativo al progetto inerente la sostituzione della rete idrica nel tratto da via Montemurlo a via Ortigara (2° stralcio) e saranno attivi i provvedimenti di viabilità conte - facebook.com Vai su Facebook

Galliate, al via i lavori per la nuova viabilità: nasce la Zona 30 attorno all’ospedale - Sono ufficialmente partiti a Galliate i lavori per la realizzazione della nuova Zona 30, un intervento che ridisegna la viabilità cittadina con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la qua ... Riporta lavocedinovara.com

Partono i lavori per il percorso ciclabile L2 e la Zona 30 nel centro di Latina - Sono iniziati i lavori per la realizzazione del percorso ciclabile L2 tra Piazza Dante e Piazza Buozzi e per la perimetrazione del centro storico di Latina con l'introduzione della Zona 30, per promuo ... Si legge su latinaquotidiano.it

San Benedetto, l’ultimo miglio del lungomare nuovo: Zona 30 e ditta al lavoro tutto l’inverno - A partire da lunedì riprenderanno i lavori di riqualificazione che proseguiranno fino a primavera mentre ... Secondo corriereadriatico.it