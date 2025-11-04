Al via i Laboratori di Apicoltura per bambini al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte

Napolitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 9 novembre, alle ore 11, il Giardino Torre nel Real Bosco di Capodimonte accoglie i visitatori più piccoli con il primo appuntamento del “Laboratorio di Apicoltura” a cura di Leaf Botanicals: un affascinante viaggio alla scoperta del mondo delle api, della loro straordinaria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

