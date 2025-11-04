Al Trianon Viviani venerdì 7 novembre prossimo alle 21 è di scena la satira teatrale di Marco Travaglio

Venerdì 7 novembre, il giornalista in “I migliori danni della nostra vita” racconta la politica italiana recente e i suoi protagonisti. Il giornalista, cofondatore e direttore de il Fatto quotidiano, rilegge la storia politica italiana recente nel monologo I migliori danni della nostra vita, di cui è anche autore. Con il suo stile satirico, Travaglio racconta così gli ultimi cinque anni di storia italiana: ovvero come «i poteri marci della politica, della finanza e della sottostante “informazione” hanno ribaltato il voto dei cittadini, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien régime e alla guerra infinita». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it