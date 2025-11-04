Al Toniolo il concerto di Yuki Serino e Martin Nöbauer dà il via al ciclo 6 suonato?
Mercoledì 5 novembre alle ore 19.30, al Teatro Toniolo, Yuki Serino e Martin Nöbauer inaugurano il ciclo 6 suonato? della 40esima Stagione di Musica Sinfonica e da Camera, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con l’Associazione Amici della Musica di Mestre, con il primo concerto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Al Teatro Toniolo di Mestre arriva in #concerto acustico di Jack Savoretti: i biglietti in vendita a partire da domani. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Al Teatro Toniolo “Armonie in Rosa”! Le voci della Big Vocal Orchestra in concerto in occasione di #OttobreRosa2025 , il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Presente Ermelinda Damiano, presidente del Consiglio comunale. - X Vai su X
Il 5 novembre al Teatro Toniolo il concerto di Yuki Serino e Martin Nöbauer - 30 al Teatro Toniolo Yuki Serino e Martin Nöbauer danno il via al Ciclo “6 suonato? Segnala italpress.com
Al Teatro Toniolo prende il via il ciclo “6 suonato?” con Yuki Serino e Martin Nöbauer - ”, nell’ambito della 40^ Stagione di Musica Sinfonica e da Camera organizzata dal ... Riporta ilnuovoterraglio.it
A Yuki Serino il primo premio - Si è chiuso, infatti, con successo la prima edizione del Concorso Città di Cremona, premio internazionale di ... Lo riporta laprovinciacr.it