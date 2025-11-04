Al Toniolo il concerto di Yuki Serino e Martin Nöbauer dà il via al ciclo 6 suonato?

Mercoledì 5 novembre alle ore 19.30, al Teatro Toniolo, Yuki Serino e Martinbauer inaugurano il ciclo 6 suonato? della 40esima Stagione di Musica Sinfonica e da Camera, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con l’Associazione Amici della Musica di Mestre, con il primo concerto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

