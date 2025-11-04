Al The Square Alessandro Riccio in Dove sta la poesia?

Firenzetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trasformista Alessandro Riccio si lancia in una serie di serate all'insegna della cultura e del divertimento, seguendo la moda delle lezioni spettacolo in voga in questi ultimi anni, ispirato dalle figure trascinatrici di Barbero, Galimberti, Daverio, Eco per creare nuovamente una serie di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Alessandro Riccio ci porta nel mondo segreto del profumiere Amedeo Ottaviano Gusbertini - Attore, autore e regista fiorentino, Alessandro Riccio, fresco della partecipazione all’ultimo film di Pieraccioni “Pare parecchio Parigi”, porta sul palco del Teatro di Fiesole il profumiere Amedeo ... Segnala intoscana.it

Alessandro Riccio in scena a Fiesole - Ed è così terribilmente sfiancante che dire “ci penserò domani” diventa meravigliosamente liberatorio. Segnala nove.firenze.it

the square alessandro riccioRiccio torna a Fiesole. La meccanica dell’amore - 000 spettatori, infinite repliche e un nuovo, lungo, weekend di spettacoli per venire incontro alle richieste del pubblico. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: The Square Alessandro Riccio