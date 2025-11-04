Al teatro Sant' Eugenio torna la famiglia Miloro | in scena pidocchi in vacanza
Al teatro Sant'Eugenio - Direzione Artistica Pupella, di piazza Europa 3941 a Palermo, arriva un nuovo capitolo della tanto famigerata famiglia Miloro che stavolta sarà protagonista di "Pidocchi in vacanza". Gli appuntamenti saranno dall'8 novembre al 7 dicembre, il sabato alle ore 21.00 e la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Al Teatro Sant’Anna di Treviso lo spettacolo di Somaglino e Lussiana racconta l’amicizia e il dolore di due padri palestinese e israeliano, tra memoria e impegno per la pace #4passiFestival #PassiversolAltrove Vai su Facebook
Palermo celebra la tradizione dei morti con “Nina e la Pupa di zucchero” al Teatro Sant’Eugenio - Sabato 1 novembre, alle ore 16, al teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, torna, come di consueto in questo periodo dell’anno, lo spettacolo per famiglie “Nina e la pupa di zucchero” sc ... Segnala blogsicilia.it
Al teatro sant’Eugenio si rinnova la tradizione della festa dei morti con ”Nina e la pupa di zucchero” - Sabato 1° novembre, alle ore 16, al teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, torna, come di consueto in questo periodo dell’anno, lo spettacolo per famiglie “Nina e la pupa di zucchero” s ... Da mondopalermo.it
Torna il Segesta Teatro Festival con grandi nomi - Torna in scena dal 25 luglio al 24 agosto, con la direzione di Claudio Collovà, il Segesta Teatro Festival presentato stamane al Museo Archeologico Salinas di Palermo. Segnala ansa.it