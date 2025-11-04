Al Teatro Nero arriva l' irruente comicità de ' Il Federale di Ravenna'

Modenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Nero di Modena (via Bolzano, 31) va in scena ‘Il Federale di Ravenna’, adattamento libero (con regia di Claudio Calafiore) del Miles Gloriosus di Plauto che non conserva l’ambientazione originale dell’autore latino ma ne mantiene la trama e, soprattutto, l’esplosiva, irruente comicità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Teatro dei Varii: arriva la svolta!. Sono stati consegnati i lavori a breve l’apertura dei cantieri - Si tratta dell’ennesima e si spera finale opera di restauro ed adeguamento del Teatro dei Varii, storico spazio culturale della città. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Nero Arriva Irruente