Al Teatro Nero arriva l' irruente comicità de ' Il Federale di Ravenna'
Al Teatro Nero di Modena (via Bolzano, 31) va in scena ‘Il Federale di Ravenna’, adattamento libero (con regia di Claudio Calafiore) del Miles Gloriosus di Plauto che non conserva l’ambientazione originale dell’autore latino ma ne mantiene la trama e, soprattutto, l’esplosiva, irruente comicità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altre letture consigliate
Franco Nero ospite al cinema teatro Excelsior di Cura di Vetralla (VIDEO) - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook
"#TeatroNero" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Teatro dei Varii: arriva la svolta!. Sono stati consegnati i lavori a breve l’apertura dei cantieri - Si tratta dell’ennesima e si spera finale opera di restauro ed adeguamento del Teatro dei Varii, storico spazio culturale della città. Si legge su lanazione.it